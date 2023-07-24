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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи средств со счетов россиян

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи средств со счетов россиян

Телефонные мошенники разработали новую схему, которая не только позволяет им выманивать деньги с банковских счетов граждан, но также оставлять без своего жилья.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
На все подобные сообщения нужно  вроде бы как немедленно обращаться в правоохранительные органы. А правоохранительные органы НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ!! И отказывают в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. ТО ЕСТЬ, правоохранительные органы России потворствуют преступлениям подобного рода. Пишешь заявление в полицию, они его принимают, а потом, через некоторое время,   по почте приходит отказ в возбуждении уголовного дела.   П О З О Р!!!
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