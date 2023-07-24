Телефонные мошенники разработали новую схему, которая не только позволяет им выманивать деньги с банковских счетов граждан, но также оставлять без своего жилья.
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи средств со счетов россиян
Комментарии
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лл
лина любимцева
На все подобные сообщения нужно вроде бы как немедленно обращаться в правоохранительные органы. А правоохранительные органы НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ!! И отказывают в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. ТО ЕСТЬ, правоохранительные органы России потворствуют преступлениям подобного рода. Пишешь заявление в полицию, они его принимают, а потом, через некоторое время, по почте приходит отказ в возбуждении уголовного дела. П О З О Р!!!
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16 час.
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