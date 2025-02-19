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Царьград

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Пять советов эксперта: как русским сократить расходы на продукты питания

Пять советов эксперта: как русским сократить расходы на продукты питания

Экономист Игорь Балынин из Финансового университета при Правительстве РФ дал пять советов россиянам о том, как эффективно экономить на питании.

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