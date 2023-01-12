Названы самые пожароопасные автомобили

Lada, «УАЗ» и машины «Группы ГАЗ» признаны самыми пожароопасными по итогам 2022 года. Исследования провела компания «Страховой дом ВСК», использовав статистику по зарегистрированным фактам возгорания автомобилей с оформленными полисами каско.