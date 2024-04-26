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Молодая Ксения Собчак, женатые Бондарчуки и Брэд Питт с Никитой Михалковым: каким был ММКФ 15 лет назад

Молодая Ксения Собчак, женатые Бондарчуки и Брэд Питт с Никитой Михалковым: каким был ММКФ 15 лет назад

Московский международный кинофестиваль — это не просто ежегодное событие в мире российского кино, звёзды в платьях на красных дорожках и громкие премьеры, но и добрые воспоминания об ушедшем времени и самые искренние эмоции.

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