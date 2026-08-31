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Путин: партнерство России и Китая является образцом межгосударственных отношений

Путин: партнерство России и Китая является образцом межгосударственных отношений

Партнерство России и Китая является образцом межгосударственных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает сайт Кремля.

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