Легендарный морской спецназ "Холуай": мифы и правда о самой секретной части ТОФ

Легендарный морской спецназ "Холуай": мифы и правда о самой секретной части ТОФ

Секретная часть "Холуай" Тихоокеанского флота, она же 42 МРП СпН (в/ч 59190), была создана в 1955 году в бухте Малый Улисс вблизи Владивостока, позже передислоцировалась на остров Русский, где по сей день разведчики-диверсанты проходят боевую подготовку.

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