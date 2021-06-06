Легендарный морской спецназ "Холуай": мифы и правда о самой секретной части ТОФ

Секретная часть "Холуай" Тихоокеанского флота, она же 42 МРП СпН (в/ч 59190), была создана в 1955 году в бухте Малый Улисс вблизи Владивостока, позже передислоцировалась на остров Русский, где по сей день разведчики-диверсанты проходят боевую подготовку.
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