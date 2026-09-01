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РИА Новости: у фигуриста Кондратюка временно отозвали нейтральный статус

РИА Новости: у фигуриста Кондратюка временно отозвали нейтральный статус

Фигурист Марк Кондратюк не выступит на турнире серии «Челленджер» в Токио из-за временных проблем с нейтральным статусом, сообщил РИА Новости источник, близкий к Международному союзу конькобежцев (ISU).

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