РСТ: Турция заняла первое место по числу поездок туристов из РФ в 2024 году

Лидером по числу поездок российских туристов в этом году стала Турция. Как сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, число россиян, посетивших эту страну в 2024 году, составит 6 миллионов 700 тысяч с учетом тех, кто отправится эту страну туда в оставшиеся конца года дни.