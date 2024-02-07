Какой будет весна в Забайкалье?

Весна в Забайкальском крае ожидается относительно теплой, в середине марта ожидается снег. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Читы со ссылкой на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности краевого центра.
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