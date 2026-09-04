НПЗ в Кулеви заменил российскую нефть казахстанской и ливийской

Грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви впервые получил на обработку нефть из Ливии в рамках реализации плана замены российских углеводородов по требованию Европейского союза (ЕС).
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