Украинцы пытаются бежать в Молдавию, бросая машины у границы

Global Look Press/Ute Grabowsky/PHOTOTHEK Украинские мужчины пытаются сбежать из страны в Молдавию через транзитную дорогу в Одесской области, заявил представитель госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.
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