Индия нанесла удары по трем авиабазам в Пакистане. Об этом сообщил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чоудри во время своей пресс-конференции.
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