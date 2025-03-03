Депутат рады Дубинский потребовал провести импичмент Зеленского

Находящийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обратился к председателю парламента Руслану Стефанчуку с требованием провести импичмент действующего президента страны Владимира Зеленского.
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