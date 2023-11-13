Главный арсенал НАТО на Украине уничтожен «Искандерами»

«Искандер» ударил по самому главному натовскому арсеналу на Украине, что в условиях резкого снижения поставок боеприпасов самым отрицательным образом скажется на обороноспособности «пожарной команды» северо-восточного фронта укровермахта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии