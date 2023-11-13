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Главный арсенал НАТО на Украине уничтожен «Искандерами»

Главный арсенал НАТО на Украине уничтожен «Искандерами»

«Искандер» ударил по самому главному натовскому арсеналу на Украине, что в условиях резкого снижения поставок боеприпасов самым отрицательным образом скажется на обороноспособности «пожарной команды» северо-восточного фронта укровермахта.

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