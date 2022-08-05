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Станислава Константинова: «Сначала поправилась килограмм на 10. Было трудно это принять, особенно когда ты привык быть с идеальной фигурой»

Фигуристка Станислава Константинова рассказала о фотографиях в купальнике для соцсетей и отношении к своему телу.

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