Эксперты предсказывают рост цен на электронику и дефицит техники

Эксперты предположили возможный дефицит техники и повышение цен на электронику.Повышение цен связывают с проблемами расчета за компоненты из Китая российским покупателям приходится искать китайских посредников, пишет URA со ссылкой на Коммерсант.
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