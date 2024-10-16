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Китай заявил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации

Китай заявил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации

Пекин не планирует отказываться от применения силы против Тайваня. Об этом в среду, 16 октября, заявил глава канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа в рамках пресс-конференции, передает агентство Reuters.

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