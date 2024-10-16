Китай заявил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации

Пекин не планирует отказываться от применения силы против Тайваня. Об этом в среду, 16 октября, заявил глава канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа в рамках пресс-конференции, передает агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии