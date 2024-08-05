Куда сходить: интересные мероприятия 6 августа в Крыму

ВЫСТАВКА Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия (Симферополь, ул. Чехова,17) «Кукла в народном костюме» 0+ 6 августа, 9:30-17:00 Выставка знакомит с различными направлениями, по которым развивается тема «Куклы в народном костюме» в последние годы: традиционная (обрядовая и игровая) кукла, авторская (уникальная) кукла, сувенирная (созданная в малых сериях) кукла.