Светлана Филаткина, опекун Леи:– Хочу вам представить малышку Лею. Она нежный лучик. Каждое утро любит будить всех.
Изящная Лея
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Светлана Филаткина, опекун Леи:– Хочу вам представить малышку Лею. Она нежный лучик. Каждое утро любит будить всех.
Свежие комментарии