Мэр Краснодара рассказал об успехах за 2023 год: умные дети, транспорт, социалка, свалки

Социальное строительство В 2023 году в Краснодаре высокие результаты в социальном строительстве. В первую очередь это решение одной из самых острых проблем для нашего города — места в школах и детских садах.
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