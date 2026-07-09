Выглядела здоровой и счастливой: как прошло последнее выступление Бонни Тайлер

Последним выступлением Бонни Тайлер стал концерт в лондонском клубе Shepherd’s Bush Empire 19 марта. Тогда певица вышла к поклонникам, исполнила свой главный хит Total Eclipse of the Heart и, по словам очевидцев, выглядела энергичной и счастливой.
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