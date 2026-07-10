UAE Oil Output Hits All-Time High, Doubling Pre-Crisis Levels Confirming reports from earlier this week, the latest estimates from the International Energy Agency signaled that the United Arab Emirates (UAE), which unexpectedly quit OPEC earlier this year in a shock move that threatened the cohesion of OPEC, produced 4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии