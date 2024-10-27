Казанская альтернатива

За последние два года заметного усиления БРИКС магия слов «многополярность» и «новый миропорядок» для обывателей и комментаторов порядком потускнела, и потому разъяснения значимости работы самой организации несколько приелись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии