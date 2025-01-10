Результативное участие в марафоне.

В областном этапе республиканского проекта ´Марафон успешных практик´ Диплома III степени главного управления по образованию Могилёвского облисполкома среди УОСО в номинации ´#НаркотикиНеМояТема´ удостоена работа Викторенко Оксаны Владимировны, педагога-организатора ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´.
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