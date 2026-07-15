«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта За год одна из бригад ВСУ нарастила .
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«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта За год одна из бригад ВСУ нарастила .
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