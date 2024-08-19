Сингапур запускает программу по поддержке безработных

СИНГАПУР (ИА Реалист). Безработные в Сингапуре будут получать $4 561. Но только те, кто выполнит определенные условия новой программы «SkillsFuture Jobseeker Support» (SFJS), которую запустят в городе-государстве в ближайшее время.
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