Политолог Корнилов считает, что Зеленский ошибся, послав Залужного в Лондон

Появление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на дипломатическом посту за границей, тем более в Лондоне, который находится в центре разных информационных потоков и особенно в центре украинской повестки, не значит, что он похоронил свою возможную политическую карьеру.
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