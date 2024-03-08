Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Политолог Корнилов считает, что Зеленский ошибся, послав Залужного в Лондон

Политолог Корнилов считает, что Зеленский ошибся, послав Залужного в Лондон

Появление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на дипломатическом посту за границей, тем более в Лондоне, который находится в центре разных информационных потоков и особенно в центре украинской повестки, не значит, что он похоронил свою возможную политическую карьеру.

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