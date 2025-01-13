Офтальмолог Бабаева: причиной обильного слезотечения может быть инфекция

Врач-офтальмолог клиники «Семейная» Аида Бабаева рассказала, что слезотечение на холоде и ветре — нормальное состояние, однако если к нему прибавляются другие симптомы, такие как светобоязнь или резь в глазах, необходимо обратиться за врачебной помощью.