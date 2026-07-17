Россельхознадзор приостановил сертификацию иранских цветов

Россельхознадзор попросил Иран временно прекратить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Это связано с ростом поставок из Ирана, чья продукция по характеристикам похожа на запрещенные к ввозу армянские цветы.
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