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Царьград

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Россельхознадзор приостановил сертификацию иранских цветов

Россельхознадзор приостановил сертификацию иранских цветов

Россельхознадзор попросил Иран временно прекратить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Это связано с ростом поставок из Ирана, чья продукция по характеристикам похожа на запрещенные к ввозу армянские цветы.

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