Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Капризов занял 4-е место среди левых вингеров в голосовании за сборные сезона НХЛ, Овечкин – 7-е. Кучеров стал 4-м среди правых крайних

Форвард не попал в первую или вторую символическую сборную сезона НХЛ.  Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх