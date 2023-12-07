За «треш-стримы» будут штрафовать до 700 тысяч рублей

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы Алексей Пушков, Андрей Клишас Ирина Рукавишникова, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Борис Чернышов, Ирина Яровая, Александр Хинштейн и Артем Метелев внесли в Нижнюю палату парламента РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов до 700 тыс.
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