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За «треш-стримы» будут штрафовать до 700 тысяч рублей

За «треш-стримы» будут штрафовать до 700 тысяч рублей

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы Алексей Пушков, Андрей Клишас Ирина Рукавишникова, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Борис Чернышов, Ирина Яровая, Александр Хинштейн и Артем Метелев внесли в Нижнюю палату парламента РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов до 700 тыс.

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