Новый вирус в России: Кашель с кровью и очень высокая температура..

Онищенко: Сведения о новом вирусе необходимо изучить и дождаться исследований Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко назвал преждевременными утверждения о появлении в России нового вируса.
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