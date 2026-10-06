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Царьград

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Дрозденко: метро «Кудрово» могут открыть к 2030 году

Дрозденко: метро «Кудрово» могут открыть к 2030 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что станция метро «Кудрово» может быть введена в эксплуатацию примерно к 2030 году, но не раньше 2028-го.

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