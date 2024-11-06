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За год в Нидерландах количество абортов выросло на 10%

За год в Нидерландах количество абортов выросло на 10%

39 332 аборта было сделано в Нидерландах в 2023 году, что примерно на 3 700 больше по сравнению с 2022 годом, сообщила 6 ноября голландская Инспекция здравоохранения и заботы о молодежи (IGJ), основываясь на данных всех больниц и клиник по проведению абортов в стране.

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