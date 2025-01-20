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Дмитровец

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При пожаре в квартире на Клязьминской спасены пять человек

Сотрудники МЧС России на пожаре в квартире на ул. Клязьминская спасли пять человек. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

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