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Аргументы и Факты

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Путин проведет на следующей неделе совещание по вопросам кибербезопасности

Путин проведет на следующей неделе совещание по вопросам кибербезопасности

Президент РФ Владимир Путин планирует провести на следующей неделе специальное совещание, посвященное актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности.

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