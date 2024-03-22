В Ахтубинском районе на несколько часов закрыт для машин железнодорожный переезд

В связи с ремонтными работами 22 марта с 09:00 до 13:00 временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 180-ом километре перегона Ахтуба - Солончак (бывший разъезд Кочевая) в Ахтубинском районе.
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