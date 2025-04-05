Гретцки лично поздравил Овечкина с повтором рекорда по голам в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки в специально записанном видеообращении поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина повторением своего снайперского рекорда — с 894-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ.
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