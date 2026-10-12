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От ГАЗа до НефАЗа: какие приволжские предприятия попали в санкционный список Евросоюза

От ГАЗа до НефАЗа: какие приволжские предприятия попали в санкционный список Евросоюза

Евросоюз ввел новый пакет ограничительных мер против ряда российских компаний и физических лиц. Какие предприятия Приволжья вошли в перечень – в материале «ФедералПресс».

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