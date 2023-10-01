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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудерметова заработала за титул в Токио 120 тысяч долларов

Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира WTA 500 в Токио. За победу Кудерметова получит 120 150 долларов.

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