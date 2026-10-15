В «Коломенском» завершился второй этап масштабной модернизации. После реконструкции Царской набережной и реставрации памятников (включая церковь Вознесения Господня, «Сытный двор» и «Домик Петра I») основной упор сделали на капитальный ремонт инфраструктуры и благоустройство территории.
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