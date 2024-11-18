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Закон, порядок, государство

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Российские военнослужащие и юнармейцы в Таджикистане приняли участие в написании «Географического диктанта»

Российские военнослужащие и юнармейцы в Таджикистане приняли участие в написании «Географического диктанта»

В написании географического диктанта, помимо военнослужащих, приняли участие учащиеся и преподавательский состав школ, юнармейцы, а также члены семей военнослужащих.

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