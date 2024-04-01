В результате удара Израиля по Газе погибли четыре иностранных волонтера WCK

По информации телеканала Al Jazeera, сотрудники неправительственной организации «Всемирная центральная кухня», включая граждан Польши, Австралии и Великобритании, погибли в результате удара израильской армии в секторе Газа.
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