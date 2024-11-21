Сенат США отказался рассмотреть резолюцию против списания части госдолга Украины. Трансляция голосования велась телеканалом C-SPAN.
Сенат США отказался списывать часть госдолга Украины
Комментарии
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Виктор Тимошевский
За 34 миллионный долг конгрессмены и сенаторы бухали бы неделю и танцевали Джигу.А Бидона бы вознесли до уровня Бога. Автор,проверяй,что пишешь и будь внимательнее,чтобы казаться умнее.
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19 час.
Nikolay Stepanov
Тут и не такое можно увидеть. Недоучки, недоумки, нерусские, не учившиеся в русской школе суются сюда со своими "шедеврами", лишь бы копейки заработать.
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19 час.
Владимир Алтайцев
Сенат может постанавливать что угодно. Украине нечем платить, потому она ничего и не отдаст.
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15 час.
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