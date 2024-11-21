Сенат США отказался списывать часть госдолга Украины

Виктор Тимошевский За 34 миллионный долг конгрессмены и сенаторы бухали бы неделю и танцевали Джигу.А Бидона бы вознесли до уровня Бога. Автор,проверяй,что пишешь и будь внимательнее,чтобы казаться умнее.

Nikolay Stepanov Тут и не такое можно увидеть. Недоучки, недоумки, нерусские, не учившиеся в русской школе суются сюда со своими "шедеврами", лишь бы копейки заработать.