Малкин «засушил» Овечкина! «Пингвины» превратили в кошмар первый в сезоне матч «столичных» (видео)

Гол и три результативные передачи Евгения Малкина обеспечили «Питтсбургу» выездную победу над «Вашингтоном» (4:0), который впервые в истории не смог забить в своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ.
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