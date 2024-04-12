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Путин потребовал от губернатора Моора укрепить федеральную трассу, которая защищает населенные пункты во время разлива реки

Путин потребовал от губернатора Моора укрепить федеральную трассу, которая защищает населенные пункты во время разлива реки

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору обеспечить функционирование федеральной дороги Р-402, которая проходит мимо населённого пункта Абатское и защищает его во время паводка при разливе реки Ишим.

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