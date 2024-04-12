Путин потребовал от губернатора Моора укрепить федеральную трассу, которая защищает населенные пункты во время разлива реки

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору обеспечить функционирование федеральной дороги Р-402, которая проходит мимо населённого пункта Абатское и защищает его во время паводка при разливе реки Ишим.
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