Владельцам iPhone 7 и iPhone 7 Plus заплатят до 349 долларов за брак в смартфонах. У некоторых не работают микрофон и кнопка включения громкой связи

В прошлом году Apple согласилась выплатить 35 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска в США, утверждающего, что в iPhone 7 и iPhone 7 Plus были проблемы со звуком из-за неисправного чипа, и теперь она начала уведомлять соответствующих клиентов по электронной почте.