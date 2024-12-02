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В Киргизии водители такси вышли на акцию протеста

В Киргизии водители такси вышли на акцию протеста

Их не устраивает комиссия со стороны «Яндекс Такси» — агрегатор давно работает на местном рынке. Силовые ведомства республики, между тем, подозревают «Яндекс Такси» в уклонении от налогов в особо крупном размере, в офисах компании прошли обыскиВ Бишкеке водители «Яндекс.

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