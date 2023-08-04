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Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение о предоставлении итальянского гражданства Екатерине Антроповой», – сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

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