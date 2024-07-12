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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Огород в детском саду.

Огород в детском саду.

Организация трудовой деятельности воспитанников в огороде в летний период способствует развитию представлений о природе и сезонных изменениях, формированию элементарных представлений у воспитанников о стадиях роста и развития растений, способов ухода за ними.

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