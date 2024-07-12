Огород в детском саду.

Организация трудовой деятельности воспитанников в огороде в летний период способствует развитию представлений о природе и сезонных изменениях, формированию элементарных представлений у воспитанников о стадиях роста и развития растений, способов ухода за ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии